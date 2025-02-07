شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 ألف طفل والان نبدء بالتفاصيل

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ويُعَدّ المركز بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية الأطفال، ما يتيح لذويهم أداء العبادات بكل راحة واطمئنان، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي .

عناية فائقة واستقبل المركز أطفالًا من 89 جنسية مختلفة، ما يعكس التنوع الثقافي بين زوار المسجد النبوي، وقد توزعت أعداد المستفيدين بين 14,145 طفلًا من الناطقين باللغة العربية، و6,639 طفلًا من غير الناطقين بها، حيث يحرص المركز على توفير بيئة تفاعلية تتناسب مع احتياجات جميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية والثقافية .

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي رضا 96.49% من المستفيدين عن الخدمات المقدمة، ما يعكس جودة الرعاية والعناية الفائقة التي يحظى بها الأطفال داخل المركز .

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المملكة العربية . الدمام - شريف احمد - ساهم مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي، التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، في تعزيز السكينة والطمأنينة لضيوف الرحمن، حيث استفاد من خدماته منذ بداية تشغيله أكثر من 20,784 طفلًا، بمعدل استقبال يومي يصل إلى 125 طفلًاويُعَدّ المركز بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية الأطفال، ما يتيح لذويهم أداء العبادات بكل راحة واطمئنان، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة في المسجد النبويواستقبل المركز أطفالًا منجنسية مختلفة، ما يعكس التنوع الثقافي بين زوار المسجد النبوي، وقد توزعت أعداد المستفيدين بينطفلًا من الناطقين باللغة العربية، و6,639 طفلًا من غير الناطقين بها، حيث يحرص المركز على توفير بيئة تفاعلية تتناسب مع احتياجات جميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية والثقافيةوأظهرت نتائج استطلاعات الرأي رضامن المستفيدين عن الخدمات المقدمة، ما يعكس جودة الرعاية والعناية الفائقة التي يحظى بها الأطفال داخل المركزويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة زوار المسجد النبوي، وتوفير كافة السبل التي تسهم في تسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة، تأكيدًا على رسالتها في العناية بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم