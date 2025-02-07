شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة الصفرية تُجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة تبوك مع ساعات الفجر الأولى اليوم تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي، لاسيما في الأماكن المفتوحة ببادية المنطقة.وبدت طبقات الجليد واضحة على البرك وأحواض المياه في مشهد يعكس أثر الموجة القطبية على المنطقة، والتي عادةً ما تشهد خلال فصل الشتاء موجات برد قاسية، نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية القطبية القادمة من شمال أوروبا.ويؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة المرصودة والمحسوسة، وتبقى هذه المشاهد الشتوية جزءًا من الطبيعة الموسمية لمنطقة تبوك.