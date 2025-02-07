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درجات الحرارة الصفرية تُجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك

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الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة تبوك مع ساعات الفجر الأولى اليوم تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي، لاسيما في الأماكن المفتوحة ببادية المنطقة.
وبدت طبقات الجليد واضحة على البرك وأحواض المياه في مشهد يعكس أثر الموجة القطبية على المنطقة، والتي عادةً ما تشهد خلال فصل الشتاء موجات برد قاسية، نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية القطبية القادمة من شمال أوروبا.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة المرصودة والمحسوسة، وتبقى هذه المشاهد الشتوية جزءًا من الطبيعة الموسمية لمنطقة تبوك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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