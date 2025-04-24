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السعودية | بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو 1/2
  • السعودية | بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت السفارة في تايلاند، أنه اعتباراً من الأول من مايو 2025، يتعيّن على جميع المواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند استكمال بطاقة الوصول الرقمية التايلاندية (TDAC) عبر الإنترنت قبل الوصول إلى الأراضي التايلاندية.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن عملية التسجيل يجب أن تتم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام قبل موعد الوصول، وذلك من خلال الموقع الرسمي المخصص لهذه الخدمة: http://tdac.immigration.go.th

يأتي هذا التحديث في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات التايلاندية لتسهيل الدخول وتنظيم حركة المسافرين، مما يستدعي من المواطنين، الالتزام بالمتطلبات الجديدة لتجنُّب أي تأخيرٍ أو صعوباتٍ عند الوصول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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