السعودية | بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت السفارة السعودية في تايلاند، أنه اعتباراً من الأول من مايو 2025، يتعيّن على جميع المواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند استكمال بطاقة الوصول الرقمية التايلاندية (TDAC) عبر الإنترنت قبل الوصول إلى الأراضي التايلاندية.