السعودية | بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت السفارة السعودية في تايلاند، أنه اعتباراً من الأول من مايو 2025، يتعيّن على جميع المواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند استكمال بطاقة الوصول الرقمية التايلاندية (TDAC) عبر الإنترنت قبل الوصول إلى الأراضي التايلاندية.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن عملية التسجيل يجب أن تتم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام قبل موعد الوصول، وذلك من خلال الموقع الرسمي المخصص لهذه الخدمة: http://tdac.immigration.go.th
يأتي هذا التحديث في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات التايلاندية لتسهيل الدخول وتنظيم حركة المسافرين، مما يستدعي من المواطنين، الالتزام بالمتطلبات الجديدة لتجنُّب أي تأخيرٍ أو صعوباتٍ عند الوصول.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط