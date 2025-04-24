شكرا لقرائتكم خبر عن "القصيم الصحي" يحصل على الاعتماد البرامجي لزمالة طب العناية الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام