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"القصيم الصحي" يحصل على الاعتماد البرامجي لزمالة طب العناية الحرجة

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اليوم - القصيم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصل تجمع القصيم الصحي شهادة على الاعتماد البرامجي من الهيئة للتخصصات الصحية لبرنامج زمالة طب العناية الحرجة لدى الكبار.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة كمقر تدريبي معتمد لتنفيذ البرنامج.

تجمع القصيم الصحي

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود التجمع في تطبيق لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتحقيقه لمعايير الهيئة والقواعد التنفيذية المعتمدة.
وجاء ذلك عقب الزيارة التقييمية التي أجرتها اللجنة المختصة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، والذي اعتمد لتقديم البرنامج التدريبي في التخصص الذي يعد من التخصصات الطبية الهامة والتي تحتاج إلى اعتمادات خاصة ودقيقة.

تطوير كفاءة الكوادر الطبية

وأشار إلى أن البرنامج يُعد من أبرز المبادرات التعليمية الهادفة إلى تطوير كفاءة الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُسهم في تخريج عدد من الكوادر الطبية المؤهلة في تخصص العناية المركزة لدى الكبار.
وذلك لخدمة المرضى ذوي الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية دقيقة وعناية فائقة، مما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة ويرفع من مستوى الاستجابة للحالات الطارئة.
ويُنتظر أن يُحدث البرنامج نقلة نوعية في تدريب وتأهيل الممارسين الصحيين من الكوادر الطبية ضمن إطار شهادة الاختصاص "الزمالة السعودية"، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي في المملكة ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية بمنطقة القصيم.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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