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"تخصصي بريدة".. جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب

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اليوم - بريدة 0 تبليغ

  • "تخصصي بريدة".. جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب 1/2
  • "تخصصي بريدة".. جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب 2/2

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الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء جراحة نوعية ومعقدة لمواطن، جرى خلالها استئصال ورم مستقيم راجع ومتجذر في المثانة والحالبين وعظمة العصعص، بالإضافة إلى إزالة الجزء المنتشر في الكبد.

استقبال الحالة والتشخيص

وأوضح التجمع أن المريض، البالغ من العمر 65 عامًا، راجع المستشفى وهو يعاني من نزيف شرجي استمر لمدة شهرين، رافقه إرهاق عام وفقدان في الوزن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود ورم سرطاني في المستقيم.

جراحة دقيقة لاستئصال الورم

وأضاف أن الفريق الجراحي قرر إجراء عملية جراحية عاجلة ومعقدة، شملت استئصالًا كاملًا لمنطقة الحوض (Pelvic Exenteration) بسبب تغلغل الورم في الأعضاء المجاورة، إلى جانب استئصال الجزء المنتشر من الورم في الكبد (Liver Metastasectomy)، وإنشاء تحويل بولي باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة (Ileal Conduit)، وتُعد هذه العملية من الإجراءات النوعية والمعقدة التي لا تُجرى إلا عبر فرق طبية عالية الكفاءة والتأهيل وبمراكز متقدمة.

ونوّه التجمع بأن العملية أُجريت بنجاح -ولله الحمد- ويتابع المريض حالته الصحية من خلال مواعيد طبية مجدولة في العيادات الخارجية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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