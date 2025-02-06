شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز كفاءة 1900 طالب في قطاع السياحة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام