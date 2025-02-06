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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز كفاءة 1900 طالب في قطاع السياحة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحتفي شركة "البحر الأحمر الدولية"، بمسيرتها الرائدة في التعليم، التي بدأت رحلتها الطَّموحة في مجالي التعليم والتدريب عام 2019، وأسهمت من خلالها في تأسيس جيل واعد من قادة المستقبل في القطاع السياحي.
ومن خلال 16 برنامجًا تعليميًا نفذتها إدارة التعليم في الشركة حتى اليوم، أسهمت في إيجاد فرص تدريبية وتعليمية، أعطت المساحة المستحقة للكوادر السعودية الطموحة، عبر الفرص الوظيفية التي طرحت في أكثر من 20 جهة ضمن وجهات "البحر الأحمر الدولية".
وتسعى إدارة التعليم في "البحر الأحمر الدولية" إلى تمكين جيل المستقبل، وتوفير مسارات مهنية واعدة تواكب رؤيتها في بناء وجهات عالمية المستوى.
وفي فبراير 2024، أعلنت "البحر الأحمر الدولية" عن تأسيس "أكاديمية البحر الأحمر الوطنية" في مجال الضيافة والمجالات الداعمة للقطاع السياحي على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي عقد في مدينة الرياض.
وفي إطار إستراتيجيتها الطموحة لبناء مستقبل مشرق للكفاءات الوطنية، وتحقيق إنجازات ملموسة بمشاركة وتمكين شباب وفتيات الوطن، وُظف 122 شابًا وفتاة في مطار "البحر الأحمر الدولي"، أتمُّوا برامجهم التعليمية والتدريبية المقدمة من "البحر الأحمر الدولية".
وتستقبل حاليًا وجهة "البحر الأحمر" ضيوفها في 5 منتجعات، ويستقبل مطار "البحر الأحمر الدولي" رحلات داخلية منتظمة من جدة والرياض منذ سبتمبر 2023، ورحلتين أسبوعيتين من الدمام منذ ديسمبر 2024، بالإضافة إلى رحلتين دوليتين أسبوعيًا من دبي منذ أبريل 2024
ومن خلال 16 برنامجًا تعليميًا نفذتها إدارة التعليم في الشركة حتى اليوم، أسهمت في إيجاد فرص تدريبية وتعليمية، أعطت المساحة المستحقة للكوادر السعودية الطموحة، عبر الفرص الوظيفية التي طرحت في أكثر من 20 جهة ضمن وجهات "البحر الأحمر الدولية".
تمكين جيل المستقبلوبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 1,995 طالبًا وطالبة، وامتدت برامج الشركة لتشمل مجالات نوعية ومتنوعة مثل الضيافة الفاخرة، وخدمات المطار، وأمن السياحة، والسياحة الصحية والاستشفائية، بالإضافة إلى العديد من التخصصات الأخرى التي تندرج تحت قطاع السياحة.
وتسعى إدارة التعليم في "البحر الأحمر الدولية" إلى تمكين جيل المستقبل، وتوفير مسارات مهنية واعدة تواكب رؤيتها في بناء وجهات عالمية المستوى.
وفي فبراير 2024، أعلنت "البحر الأحمر الدولية" عن تأسيس "أكاديمية البحر الأحمر الوطنية" في مجال الضيافة والمجالات الداعمة للقطاع السياحي على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي عقد في مدينة الرياض.
تأهيل الكوادر البشريةوستعمل "أكاديمية البحر الأحمر الوطنية" على إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل المتدربين في عدة تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل في المنطقة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المحلية بالمهارات المطلوبة لتمكين قطاع السياحة بالمملكة.
وفي إطار إستراتيجيتها الطموحة لبناء مستقبل مشرق للكفاءات الوطنية، وتحقيق إنجازات ملموسة بمشاركة وتمكين شباب وفتيات الوطن، وُظف 122 شابًا وفتاة في مطار "البحر الأحمر الدولي"، أتمُّوا برامجهم التعليمية والتدريبية المقدمة من "البحر الأحمر الدولية".
وتستقبل حاليًا وجهة "البحر الأحمر" ضيوفها في 5 منتجعات، ويستقبل مطار "البحر الأحمر الدولي" رحلات داخلية منتظمة من جدة والرياض منذ سبتمبر 2023، ورحلتين أسبوعيتين من الدمام منذ ديسمبر 2024، بالإضافة إلى رحلتين دوليتين أسبوعيًا من دبي منذ أبريل 2024