شكرا لقرائتكم خبر عن صور | وصول قوافل مساعدات سعودية جديدة لدعم مستشفيات قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات السعودية لغزة

الدمام - شريف احمد - وصلت أمس الأول قوافل مساعدات سعودية جديدة محمّلة بالمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمستشفيات والمراكز الصحية في جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات في قطاع غزة، وبدأ في توزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية نتيجة الأوضاع الراهنة.مما يذكر أن هذه القوافل تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات السعودية التي أُرْسِلَت إلى قطاع غزة، ضمن جهود إنسانية مكثفة لتوفير الإغاثة والدعم للمتضررين.ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.