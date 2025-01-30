شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 10 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 10 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 10 درجات مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 9 درجات مئوية.- جدة 20 درجة مئوية.- أبها 7 درجات مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 2 درجة مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 2 درجة مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية- نجران 11 درجة مئوية.الخرج 8 درجة مئوية.- المجمعة 7 درجات مئوية.- وادي الدواسر 8 درجات مئوية.- الدوادمي 7 درجات مئوية..- شرورة 13 درجة مئوية.أعلن المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، إذ يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكة.ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز.