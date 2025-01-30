شكرا لقرائتكم خبر عن المنامة.. لجنة التنسيق بالمجلس السعودي البحريني تعقد اجتماعها الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، اجتماعها الرابع اليوم الخميس في المنامة.

ورأس الاجتماع كل من وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ووزير الإعلام في مملكة البحرين د. رمزان بن عبد الله النعيمي، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين.

تطوير التعاون بين البلدين

في مستهل الاجتماع أوضح الدوسري أن مجلس التنسيق السعودي البحريني أسهم في تطوير التعاون والمواءمة وحوكمة الأعمال بين الجانبين، وفق خطط استراتيجية، ومؤشرات أداء واضحة، وأطر زمنية محددة، تهدف إلى تحقيق التكامل الإستراتيجي الشامل بين البلدين، في إطار رؤية السعودية 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.



التعاون الأخوي والتكامل المثمر

وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون المستمر، واستثمار الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

أكد وزير الإعلام بمملكة البحرين د. رمزان النعيمي أن العلاقات السعودية البحرينية تمثل أنموذجًا رائدًا للتعاون الأخوي والتكامل المثمر، مشيرًا إلى حرص المملكتين الشقيقتين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظهما الله-، على تعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد بالدور الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي البحريني كمنصة استراتيجية لدفع عجلة التعاون المشترك إلى آفاق أوسع، وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والمحاور ذات الاهتمام المشترك، وخرجا بجملة من التوصيات والمبادرات التي تخدم في نتائجها قطاعات الثقافة، والإعلام، والسياحة، والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين.