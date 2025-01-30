شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في المدن والبلدات الفلسطينية.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الرابع على التوالي، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، مجبرةً عشرات العائلات على النزوح من المخيم.

