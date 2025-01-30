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وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود

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وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 30 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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