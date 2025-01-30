شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 30 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.