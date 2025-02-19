شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: سأعود بعد الوظيفة للعمل بالتعليم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنه لو ترك وظيفته كوزير سيعود لشغفه الأساسي كمعلم بالجامعة، لافتًا إلى أنه لا زال يحاضر بين الحين والآخر في الجامعة بالفعل.

وأوضح في جلسة حوارية بمنتدى الإعلام السعودي 2025 الذي انطلق اليوم بالعاصمة الرياض، أن صناع التأثير يحتاجون إلى صناع التغيير ولو لم يكن هناك صانع التغيير وهو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرؤية، لما كان هناك تأثير بالحجم الذي نشهده الآن.

وناشد وزير الطاقة الشباب والأجيال القادمة قائلا: “اتبعوا شغفكم.. ولا تنسوا القاعدة الأساسية في حياتكم وهي أسركم وعائلاتكم وبيوتكم.. وكونوا جزءا من التغيير الذي تشهده المملكة في كل المجالات.. فمن سيصنع التغيير هم من سيستفيدون من هذا التغيير لذلك يجب أن نشعر أنفسنا يوميا أن كل واحد منا هو صانع لهذا التغيير وبدون ذلك لن نصنع التغيير”.