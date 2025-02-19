شكرا لمتابعة خبر عن بوريس جونسون يشيد بالمملكة وولي العهد خلال زيارته لنيوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، بوريس جونسون، عن انبهاره بالتطور السريع الذي تشهده المملكة .
وقال جونسون: تشرفت بدعوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لي لزيارة نيوم، وأنا أرى السرعة القصوى في تطور المملكة وأعتقد أنها ستكون الأولى عالميًّا في استقطاب السياح حول العالم .
وأشار جونسون إلى أنه اصطحب أطفاله في إجازة إلى السعودية، معبّرًا عن إعجابه بما تحقق في المملكة، قائلاً: يجب أن تفخروا حقًّا بما تحققونه. هذه بلد طموحة، ولابد أن تفتخروا بما تنجزه المملكة.
كما أشاد بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: حقق انتصارات سياسية أكثر مما حققتها أنا، وهذه البلد محظوظة بقائد شجاع .