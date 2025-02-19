شكرا لمتابعة خبر عن بوريس جونسون يشيد بالمملكة وولي العهد خلال زيارته لنيوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، بوريس جونسون، عن انبهاره بالتطور السريع الذي تشهده المملكة .

وقال جونسون: تشرفت بدعوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لي لزيارة نيوم، وأنا أرى السرعة القصوى في تطور المملكة وأعتقد أنها ستكون الأولى عالميًّا في استقطاب السياح حول العالم .

وأشار جونسون إلى أنه اصطحب أطفاله في إجازة إلى السعودية، معبّرًا عن إعجابه بما تحقق في المملكة، قائلاً: يجب أن تفخروا حقًّا بما تحققونه. هذه بلد طموحة، ولابد أن تفتخروا بما تنجزه المملكة.

كما أشاد بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: حقق انتصارات سياسية أكثر مما حققتها أنا، وهذه البلد محظوظة بقائد شجاع .