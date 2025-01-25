شكرا لمتابعة خبر عن قبلان بن لويف عن معاناته مع الفقر: عشت سنوات عجاف لو على جبل لانهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشاعر قبلان بن لويف عن تحول حاله بشكل مفاجئ من صاحب مكانة وغنى إلى الفقر، واصفًا سنوات فقره بأنها 7 سنوات عجاف .

وقال بن لويف خلال استضافته عبر برودكاست سمرة: “مرت عليا سنوات عجاف، لو أنها على جبل لانهد، تغيروا الناس معي وكلمتي ما صارت تسمع، وما صارت تجيني دعوات وتركوني الناس” .

وأضاف: “قست علي الحياة جدًا، بعد ما كنت تاجر وخطيب وتجيني دعوات من كل مكان، صار كلامي هياط وسفه مثل الجوال لما تسحب منه الشريحة ويصير حديدة” .

اختتم الشاعر قبلان بن لويف حديثه قائلاً: “عرفت خطأي وحكمة ربي، وقلت ما حد يقدر يرد مالي وجهتي وعافيتي، ودبروني وقتها” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث بن لويف، حيث أثار حديثه عن معاناته مع الفقر تفاعلًا واسعًا، حيث أشادوا بحكمته في تقبل الحياة وتعلمه من تجاربه.