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قبلان بن لويف عن معاناته مع الفقر: عشت سنوات عجاف لو على جبل لانهد.. فيديو

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  • قبلان بن لويف عن معاناته مع الفقر: عشت سنوات عجاف لو على جبل لانهد.. فيديو 1/2
  • قبلان بن لويف عن معاناته مع الفقر: عشت سنوات عجاف لو على جبل لانهد.. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - تحدث الشاعر قبلان بن لويف عن تحول حاله بشكل مفاجئ من صاحب مكانة وغنى إلى الفقر، واصفًا سنوات فقره بأنها 7 سنوات عجاف .

وقال بن لويف خلال استضافته عبر برودكاست سمرة: “مرت عليا سنوات عجاف، لو أنها على جبل لانهد، تغيروا الناس معي وكلمتي ما صارت تسمع، وما صارت تجيني دعوات وتركوني الناس” .

وأضاف: “قست علي الحياة جدًا، بعد ما كنت تاجر وخطيب وتجيني دعوات من كل مكان، صار كلامي هياط وسفه مثل الجوال لما تسحب منه الشريحة ويصير حديدة” .

اختتم الشاعر قبلان بن لويف حديثه قائلاً: “عرفت خطأي وحكمة ربي، وقلت ما حد يقدر يرد مالي وجهتي وعافيتي، ودبروني وقتها” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث بن لويف، حيث أثار حديثه عن معاناته مع الفقر تفاعلًا واسعًا، حيث أشادوا بحكمته في تقبل الحياة وتعلمه من تجاربه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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