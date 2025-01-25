شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنتج الكعكة الصفراء.. ما أهميتها لتوليد الطاقة النظيفة؟ والان نبدء بالتفاصيل





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كيفية إنتاج الكعكة الصفراء؟

يتم استخراج خام اليورانيوم من المناجم. يُعالج الخام بعمليات كيميائية لإزالة الشوائب. يُنتج أكسيد اليورانيوم على شكل مسحوق يُعرف بالكعكة الصفراء.

استخدامات الكعكة الصفراء؟

خطة سعودية لإنتاج الكعكة الصفراء؟

هل هي خطيرة؟

الدمام - شريف احمد - قبل سنوات أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة برنامج تطوير الكوادر الوطنية، والذي استهدف نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية في مجال استكشاف خامات اليورانيوم، وإنتاج أكسيد اليورانيوم "الكعكة الصفراء" وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل.ربما يكون مصطلح "الكعكة الصفراء" جديد على المسامع، لكنها مادة مستخدمة منذ عقود وأثبتت كفاءة إنتاجية عالية، كما أنها مورد هام لتوليد الطاقة النظيفة.الشكل الصلب لأكسيد اليورانيوم المختلط، والذي يتم إنتاجه من خام اليورانيوم في عملية استخلاص اليورانيوم عبر"الطحن"، بحسب ما ذكرته لجنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية.المادة عبارة عن خليط من أكاسيد اليورانيوم، والتي يمكن أن تختلف في النسبة واللون من الأصفر إلى البرتقالي إلى الأخضر الداكن (الأسود) اعتمادًا على درجة الحرارة التي يتم فيها تجفيف المادة (التي تؤثر على مستوى الترطيب والشوائب)، حيث تنتج درجات حرارة التجفيف الأعلى مادة أغمق وأقل قابلية للذوبان.الاسم العلمي للكعكة الصفراء؟يشار إلى الكعكة الصفراء عادةً باسم (U₃O₈)، لأن هذا المركب الكيميائي كان يشكل تاريخيًا غالبية الكعكة الصفراء التي تنتجها مرافق استرداد اليورانيوم باستخدام طرق الطحن التقليدية.تستخدم معظم مرافق استرداد اليورانيوم الحديثة طرق الاسترداد في الموقع وتنتج مركبًا لونه أصفر يتكون في الغالب من ثنائي هيدرات بيروكسيد اليورانيوم، ثم يتم نقل هذه المادة إلى منشأة تحويل اليورانيوم ، حيث يتم تحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم (UF 6 )، استعدادًا لتصنيع الوقود للمفاعلات النووية.تُعد الكعكة الصفراء الخطوة الأولى في سلسلة إنتاج الوقود النووي.يتم تحويلها إلى أشكال أخرى من اليورانيوم (مثل غاز سداسي فلوريد اليورانيوم) لاستخدامها في مفاعلات نووية أو في تخصيب اليورانيوم.أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعتزم تخصيب اليورانيوم وإنتاج وبيع الكعكة الصفراء.جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" بمدينة الدمام، حيث أشار إلى أن السعودية ستستثمر في قطاع المعادن، بما في ذلك اليورانيوم.وتُعرف "الكعكة الصفراء" بأنها المادة المركزة لليورانيوم الخام، وتمت تسميتها بهذا الاسم نظرًا للونها الأصفر المميز. يتم إنتاجها عبر تنقية خام اليورانيوم من الشوائب وتحويله إلى مسحوق مركّز. ورغم أن الكعكة الصفراء لا تُشكل خطرًا إشعاعيًا كبيرًا، إلا أن التعامل معها يتطلب إجراءات وقائية لضمان السلامة.الكعكة الصفراء ليست مادة مشعة بدرجة خطيرة كما هو الحال مع الوقود النووي المستخدم أو المواد المخصبة، ولكن يجب التعامل معها بحذر لتجنب التعرض المطول لها.