شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء: نعمل على استعادة الخدمة بالمناطق الجنوبية بعد عطل مفاجئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة الكهربائية في مناطق جازان وعسير ونجران في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تلك المناطق، وأكدت الشركة أن الخدمة بدأت في العودة تدريجياً للمناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع حدث نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.

وأضافت أنها ستواصل عرض المستجدات المتعلقة بالحالة ومراحل إعادة الخدمة عبر قنواتها الرسمية.

من جانبها، أعربت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن أسفها لحالة الانقطاع التي بدأت عند الساعة 16:01، مؤكدة أن استمرارية الخدمة الكهربائية تعد أولوية قصوى.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد من محافظات المنطقة الجنوبية، حيث بدأت إعادة الخدمة تدريجياً للمستهلكين من قبل مقدم الخدمة.

وأكدت الهيئة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الخدمة بشكل كامل، مشيرة إلى أن الكهرباء لم تنقطع عن محافظة جزر فرسان، وأن الخدمة بدأت تعود تدريجياً في مناطق أخرى مثل الدرب ومدينة جازان.

وتواصل الشركة السعودية للكهرباء والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء العمل بشكل متواصل لضمان استقرار الخدمة الكهربائية في جميع المناطق المتأثرة، مع تقديم الشكر للمواطنين على تفهمهم وصبرهم خلال هذه الفترة.