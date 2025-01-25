شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تكشف عن سبب انقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية

بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن سبب انقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.وأشارت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية في "إكس" أن الانقطاع حدث نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ".وأضافت: مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.وأوضحت الشركة أنها ستواصل عرض المستجدات المتعلقة بالحالة ومراحل إعادة الخدمة عبر قنواتها الرسمية.وقدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارًا لمشتركيها في مناطق جازان وعسير ونجران عن الانقطاع المفاجئ في الخدمة الكهربائية اليوم.وتؤكد الشركة بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة، مشيرة إلى أنها تعمل على مدار الساعة عبر فرقها الفنية لإعادة الخدمة إلى جميع المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، إذ بدأت الخدمة في العودة تدريجيًا للمناطق المتأثرة.وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة، يُرجى التواصل مع مركز خدمة المشتركين على الرقم (933) أو عبر تطبيق الشركة السعودية للكهرباء.