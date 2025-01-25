الإثنين.. إيداع رواتب الموظفين مشمولة بالعلاوة السنوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2025, 12:29 مساءً

من المقرر أن تُودع الجهات الحكومية، يوم الإثنين، رواتب موظفيها مشمولة بالعلاوة السنوية لهذا العام، حيث إنه يتقرّر من كل عام إدراج العلاوة في شهر يناير. وكان عدد من الجهات قد أدرج العلاوة ضمن الرواتب بداية من شهر يناير الحالي. يُذكر أن العلاوة السنوية تختلف من موظفٍ إلى آخر، وذلك بناءً على الدرجة والمرتبة أو المستوى الذي يشغله.

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