شكرا لمتابعة خبر عن ‎بدء استقبال طلبات النقل الداخلي للإداريين بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن بدء استقبال طلبات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية للعام الحالي، والذي يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت الإدارة أن الإجراء يأتي نظراً لانتهاء دورة الأداء الوظيفي لعام 2024 وسد الاحتياج في الميدان التعليمي للعام الدراسي القادم، مؤكدة على عدم قبول أي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد.

وشددت الإدارة على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة في حال وجود ظروف خاصة أو صحية حديثة.

وقالت الإدارة أنه في حالة الرغبة في العدول عن النقل يتم تعبئة استمارة العدول عن النقل خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

بينما في حال صدور قرار النقل لإحدى الرغبات المذكورة في استمارة طلب النقل لا يحق العدول.