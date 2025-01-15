شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. ملتقى الأرصاد يستعرض آليات الاستجابة للظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى الأرصاد

الدمام - شريف احمد - واصل "ملتقى الأرصاد" الذي ينظمه المركز الوطني للأرصاد بالشراكة مع وزارة التعليم أعماله بمحافظة الطائف، بحضور مسؤولي الأمن والسلامة في المدارس والقيادات التعليمية والطلاب والطالبات؛ بهدف تعزيز التوعية بمخاطر الظواهر الجوية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المناخية.وشهد الملتقى استعراض محاور رئيسة تتعلق بدور المدارس في تعزيز السلامة المدرسية، ومناقشة آليات الاستجابة المثلى للظواهر الجوية الشديدة، وأهمية التوعية بمخاطر الطقس والمناخ.كما تطرقت النقاشات إلى مبادرات تعليمية مبتكرة تُسهم في رفع مستوى الوعي الأرصادي، وجهود تعزيز جاهزية المرافق المدرسية لمواجهة التغيرات المناخية.ويُعد الملتقى امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيل واعٍ بأهمية الطقس والمناخ وتأثيراته في الحياة اليومية، كما يشمل أنشطة توعوية، منها المعرض المصاحب الذي يُبرز تقنيات الرصد الجوي وطرق قياس عناصر الطقس، و"برنامج الراصد الصغير" الذي يتيح للطلاب تجربة عملية لمعرفة كيفية استخراج معلومات الطقس.يُشار إلى أن الملتقى يُعقد على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين المركز الوطني للأرصاد ووزارة التعليم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز السلامة المدرسية وحماية الطلاب والطالبات من مخاطر الظواهر الجوية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.