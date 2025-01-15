زلزالٌ بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2025, 5:17 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر شمال غرب مدينة متهارا في إثيوبيا، صباح اليوم الأربعاء. ووقّع الزلزال على عُمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء دائرة عرض 9.011 درجة شمالاً وخط طول 39.825 درجة شرقاً، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد على الفور تقاريرُ عن وقوع أضرارٍ مادية أو خسائر بشرية نتيجة للهزة.

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