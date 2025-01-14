شكرا لمتابعة خبر عن محمد الأسمري يتحدث عن كواليس لقائه مع الوفد صيني في مهرجان الإبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك الناشط الاجتماعي محمد الأسمري تفاصيل لقائه مع الوفد صيني خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد، حيث تحدث معهم باللغة الصينية بطلاقة.

وأشار الأسمري إلى أنه اكتشف أن الوفد مقيم في الرياض ويعمل هناك، كما وجد أن أحدهم كان يدرس في نفس المدينة التي درس بها، أثناء تواجده بالصين.

وأوضح الأسمري أن تخصصه في الأمن السيبراني جاء بعد تعلمه اللغة الصينية، مؤكدًا أن الصعوبة في تعلم اللغة كانت في البداية فقط.

وقال خلال حديثه في برنامج “سيدتي”، المعروض على قناة” روتانا خليجية”: “تعلمت الصينية في الصين خلال فترة كورونا، وتعايشت مع الصينيين وتعرفت على ثقافتهم وأكلت أكلهم”.

ولاقت قصة الأسمري تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين بجهوده في تعلم اللغة الصينية وتفاعله مع الثقافة الصينية.

ويأمل الأسمري في استمرار تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والصين، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وأكد أنه سيلتقي بهم مرة أخرى.

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