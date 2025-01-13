شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ قدم مريضة من البتر بعد معاناة دامت 3 سنوات في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ أطباء جراحة القدم بمركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكرية، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، قدم مريضة كانت تعاني من حالة طبية نادرة تُعرف بـ"قدم شاركوت"، بالإضافة إلى خلع مزمن في الكاحل استمر لمدة ثلاث سنوات، وسمنة مفرطة تسببت بعدم قدرتها على المشي.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة، البالغة من العمر 41 عامًا، حضرت إلى المركز من خارج منطقة القصيم بعد توصيات سابقة ببتر قدمها أسفل الركبة نظرًا لتعقيد حالتها بسبب إصابتها بـ"قدم شاركوت"، وهي حالة تصيب مرضى السكري وتؤدي إلى تدهور الأعصاب وضعف العظام والمفاصل.



خطة علاجية لإنقاذ القدم



وأفاد التجمع بأنه، وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي وضع خطة علاجية تُبقي على القدم دون الحاجة إلى البتر. وتضمنت الخطة إجراء عملية تكميم معدة للمريضة لتحسين التئام الجروح وتقليل الوزن الزائد، بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية أخرى استغرقت خمس ساعات لتنظيف العظام المتأثرة وتثبيت الكاحل باستخدام الطعم العظمي و"جهاز ليزاروف" للتثبيت الخارجي.

وأكد التجمع أن العمليتين تمت بنجاح تام -ولله الحمد-، وتم تحويل المريضة إلى الفريق المختص بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمساعدة في استعادة القدرة على المشي تدريجيًا. وأشار إلى أن المريضة خرجت من المركز وهي بحالة صحية جيدة مع المتابعة في العيادة.



شارك في إجراء العملية الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة القدم والكاحل: الدكتور هاني بادحدح، والدكتور عبدالرحمن الصقعبي، وبمشاركة الدكتور نديم شيخ، وأخصائي جراحة القدم السكرية الدكتور بدر الحربي.