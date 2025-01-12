شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف مستفيد من برنامج مكافحة التدخين في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "المياه الوطنية" تبدأ تطوير خدمات الصرف الصحي في جدة ”توفير البيانات الدقيقة“.. خدمة لتمكين الباحثين إحصائيًا

مبادرة إشراقة مجتمع

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تحقيق تميزًا في برنامج مكافحة التدخين خلال عام 2024، إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين من العيادات والبرامج التوعوية 29,553 مستفيدًا.وأوضح التجمع أن عيادات مكافحة التدخين التابعة له استقبلت 11,890 مستفيدًا، وتمكن 295 شخصًا من الإقلاع عن التدخين، كما وصل عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي أطلقها التجمع إلى 17,663 مستفيدًا.وشملت الفعاليات معارض ومحاضرات توعوية في مختلف محافظات المنطقة، بمشاركة المدارس والجهات الحكومية والمواقع العامة.وشهدت مبادرة ”إشراقة مجتمع“، التي امتدت لمدة شهر أغسطس من العام نفسه استقبلت أكثر من 3,027 فردًا من مختلف فئات المجتمع قدمت لهم النصائح والبرامج التوعوية وتمكينهم من الاستفادة من برامج مكافحة التدخين، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين ومعالجة الراغبين في الإقلاع عنه.وبين التجمع أن البرنامج شارك في 565 فعالية ومعرضًا توعويًا نظمها التجمع على مدار العام لتعزيز الوعي بأضرار التدخين وتشجيع الإقلاع عنه، من أبرزها حملة ”21 تكفيك“ التي اطلقها التجمع خلال شهر رمضان المبارك واستفاد منها 1,121 شخصًا.يُذكر أن البرنامج يدير 29 عيادة متخصصة لمكافحة التدخين موزعة في مكونات التجمع، وقد حققت نسبة رضا بلغت 100% من مستفيديها، مما يعكس جودة الخدمات المقدمة وجهود التجمع في وقاية المجتمع من مخاطر التدخين ودعم الراغبين في الإقلاع عنه.