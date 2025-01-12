شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات مع موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين إلى الالتزام بتوجيهات الإرشاد الزراعي للحفاظ على جودة المحاصيل وضمان سلامة الإجراءات الزراعية خلال موسم الأمطار.

وأكدت الوزارة أهمية وقف عمليات الري فور هطول الأمطار لتجنب تجمع المياه وتأثيرها السلبي على التربة والنباتات.



تعزيز الإنتاج الزراعي

ونبهت الوزارة إلى ضرورة الامتناع عن رش المبيدات أثناء هطول الأمطار لضمان فعالية المبيدات وتجنب تلويث المياه السطحية، داعية إلى متابعة حالة الطقس باستمرار عبر القنوات الرسمية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى استقرار الأجواء.



كما شجعت الوزارة على الإسراع في قطاف الثمار الجاهزة لتجنب تعرضها للتلف بسبب الأمطار، مع نقلها إلى أماكن تخزين مناسبة تضمن حمايتها من الرطوبة والعوامل الجوية.



يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على دعم المزارعين بتوفير النصائح والإرشادات العلمية اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد الناتج عن الظروف المناخية غير المستقرة.