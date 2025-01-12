شكرا لقرائتكم خبر عن ”توفير البيانات الدقيقة“.. خدمة لتمكين الباحثين إحصائيًا والان نبدء بالتفاصيل

الوصول إلى البيانات

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، خدمة «توفير البيانات الدقيقة» لعملائها، عبر مركز البيانات الدقيقة.وتهدف الخدمة إلى استكمال الجهود المبذولة من الهيئة في دعم الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاحصائي من خلال توفير البيانات الدقيقة ذات الجودة العالية، ومواكبة الطلب العالي على البيانات، وتمكين متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.إلى جانب توفير الدعم الفني والمعرفي لعمل الدراسات والتحليلات الاقتصادية، والمساهمة في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.ويمكِّن مركز البيانات الدقيقة العملاء من الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات، وتشمل البيانات المنظمة، والبيانات شبه المنظمة، والبيانات غير المنظمة، كما يمكِّنهم من العمل على تجربة تحليل البيانات بطريقة التحليل الوصفي والشخصي والتنبؤي.وعرّفت الهيئة البيانات الدقيقة، بأنها بيانات تتوفر على مستوى المسوح أو التعداد، ويتم الحصول عليها من المسوح والتعداد الرسمي على شكل عينات، أو بيانات كاملة عبر مركز البيانات الدقيقة المتواجد في مبنى الهيئة، حيث توفر هذه البيانات معلومات حول خصائص الأفراد أو الكيانات مثل: الأسر، أو المؤسسات التجارية، أو المرافق، أو المزارع، أو حتى المناطق الجغرافية مثل: القرى أو البلدات.ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، أتاحت الهيئة للعملاء الاستفادة من مركز البيانات الدقيقة من خلال رفع طلب ملف الاستخدام العلمي «SUFs»، واتباع التعليمات اللازمة للحصول على الموافقة لزيارة المركز، وهي خدمة تتيحها الهيئة لتحقيق طلبات العملاء من البيانات الإحصائية بأسرع وأفضل الوسائل.