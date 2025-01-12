شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية" تبدأ تطوير خدمات الصرف الصحي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة المياه الوطنية مؤخرًا تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير خدمات الصرف الصحي في عدة أحياء بمحافظة جدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليون ريال.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بأطوال إجمالية تجاوزت 29.7 كيلومترًا، ضمن خطط الشركة الرامية لتحسين مستوى الخدمات البيئية وتطوير البنية التحتية للقطاع البيئي.



وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تتضمن تنفيذ خطوط صرف صحي فرعية تخدم عددًا من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، من بينها حي النهضة 2 وحي الشاطئ 6.



تحسين البنية التحتية

وأكدت أن سكان الأحياء المستهدفة سيستفيدون مباشرةً من هذه المشاريع فور الانتهاء من تنفيذها.



وأضافت الشركة أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد، منها زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في أحياء محافظة جدة، وتقليل منسوب المياه الجوفية في المناطق المستفيدة، ما يسهم بشكل كبير في الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وبالتالي تحسين جودة الحياة للسكان في تلك الأحياء.



كما أكدت شركة المياه الوطنية أن هذه الجهود تأتي في إطار خططها الاستراتيجية لتطوير الخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، بما يتماشى مع التطورات السكنية والعمرانية التي تشهدها المحافظة.

ولفتت إلى أن هذه المشاريع يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والبنية التحتية في المدن السعودية.