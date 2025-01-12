شكرا لقرائتكم خبر عن "النور التخصصي" يُجري 11 ألف عملية جراحية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى النور التخصصي من تجمع مكة المكرمة الصحي، عن إجراء 11,778 عملية جراحية متنوعة خلال العام 2024، مستهدفًا المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن بخدمات طبية متقدمة.



وأوضح التجمع الصحي، أن العمليات الجراحية شملت عدة تخصصات رئيسية، منها 2,035 عملية في الجراحة العامة، 2,191 في جراحة العظام، 457 في جراحة المسالك البولية، و379 في جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى 1,402 عملية في جراحة التجميل والحروق. كما تضمن التقرير إجراء 655 عملية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و184 في جراحة الوجه والفكين.

رعاية طبية متكاملة

وشملت العمليات أيضًا 437 عملية جراحة السمنة، 59 في جراحة الصدر، 511 في جراحة الأسنان، و1,484 عملية في جراحة العيون، فضلًا عن 788 عملية في جراحة الأوعية الدموية، و13 عملية في جراحة حوادث الأطفال، و183 عملية أخرى متنوعة.



وأكد التجمع الصحي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل التجهيزات الطبية الحديثة التي يضمها المستشفى، والكفاءات الطبية المؤهلة التي تسعى لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.

كما أشار إلى دعم الحكومة الرشيدة (حفظها الله) لتوفير رعاية طبية متكاملة في جميع التخصصات، مما يعزز من قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المرضى بجودة عالية.



يُذكر أن مستشفى النور التخصصي يضم 10 غرف عمليات و8 غرف إفاقة، مما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.