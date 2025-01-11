شكرا لمتابعة خبر عن هيئة العقار ترصد تلاعبًا في أسعار العقارات عبر تطبيق إلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، عن رصد حالة تلاعب في سعر عقار معروض للبيع عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وجاء ذلك ردًا على شكوى تقدم بها أحد المواطنين على منصة «إكس»، مشيرًا إلى عرض التطبيق لنفس العقار بسعرين مختلفين.

وأوضح المفرج أن الهيئة العامة للعقار قد رصدت هذه المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وفي وقت سابق، دعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومُقدمي الخدمات العقارية إلى ضرورة الالتزام بقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على لائحة المخالفات والعقوبات المقررة، والتي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص، أو إلغائه، بالإضافة إلى الغرامات المالية.