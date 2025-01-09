شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ غدًا.. أمطار متفاوتة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الحالة المطرية

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، تبدأ يوم غد الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.وتشمل الحالة المطرية مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.ووفقًا لتقرير المركز، ستؤثر الحالة المطرية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يومي الجمعة والسبت، وعلى منطقتي تبوك والمدينة المنورة الجمعة، وعلى منطقتي الرياض والباحة من الجمعة إلى الأحد، وعلى المنطقة الشرقية، عسير، وجازان من السبت إلى الأحد، وعلى القصيم يوم السبت.وأهاب المركز بالجميع إلى متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق "أنواء”، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.