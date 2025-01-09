شكرا لقرائتكم خبر "مجموعة إيلاف" تعرّف العالم على سمات الضيافة السعودية الأصيلة في ملتقى السياحة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مجموعة إيلاف، الرائدة في قطاع الضيافة، كراعٍ رئيسي في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي؛ الذي أٌقيم في واجهة الرياض وتُختتم أعماله اليوم، حيث شهد حضورًا واسعًا من عشرات الجهات والشركات السياحية، ومئات العلامات التجارية، إضافةً إلى المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بتطوير القطاع السياحي في المملكة والعالم.

وسلطت (إيلاف) الضوء على مشروعها الرائد (رحلة الضيافة السعودية) من خلال جناح خاص وأنشطة متنوعة؛ أبرزها مشاركة الأستاذ ماجد كعكي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال بالمجموعة في جلسة حوارية تحت عنوان (استكشاف تأثير تطوير منتجات السياحة: تعزيز المدن الساحلية بتجارب سياحية جديدة)، استعرض فيها تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثِّل نقلة نوعية في تعريف العالم بهوية سعودية أصيلة تجمع بين التراث العريق وأعلى معايير الضيافة العالمية.

وأكد كعكي أن "مشروع (رحلة الضيافة السعودية) يتميز بدمجه بين الفخامة والهوية الثقافية، حيث يسعى إلى تقديم تجربة سعودية متكاملة تغمر الحواس الخمس منذ لحظة وصول الضيف وحتى مغادرته"، مضيفًا أنه يعكس رؤية المجموعة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، عبر توفير تجربة ضيافة لا تقتصر على الإقامة، بل تمنح الضيوف فرصة للتفاعل المباشر مع التراث والثقافة السعودية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة.

وأوضح نائب الرئيس لتطوير الأعمال أنَّ "تصميم المشروع جاء استجابةً لرؤية السعودية 2030 وبرنامج (جودة الحياة)؛ بهدف تعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بكرم الضيافة السعودية الأصيلة، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة متكاملة تعكس روح وثقافة المملكة، كون المشروع يُطبق في جميع فنادق مجموعة (إيلاف)، ليقدم للضيوف إقامة تعكس الطابع السعودي الأصيل بمزيج من التراث والفخامة، مما يتيح لهم عيش التجربة على الطريقة السعودية بكل تفاصيلها.

وتُعبِّر (رحلة الضيافة السعودية) عن عمق التراث السعودي في الحفاوة والكرم، حيث تقدم تجربة استثنائية تمتاز بالدفء والاهتمام بأدق التفاصيل، مع التزام صارم بأعلى معايير الجودة والراحة العالمية.

يُذكر أن مجموعة إيلاف؛ التي تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، تُعد من الشركات الرائدة في مجال الضيافة، حيث تمتلك فنادق متميزة في مواقع استراتيجية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تقدم خدمات استثنائية للمعتمرين والزوار، وتعمل بكوادر وطنية مؤهلة جعلتها تحظى بمكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.