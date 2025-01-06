شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تؤخر رحلات الطيران بمطار الملك عبدالعزيز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة جدة حالة جوية استثنائية من أمطار غزيرة ورياح قوية، ما أثّر بشكل واضح على حركة الطيران في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وانتشر مقطع فيديو يوثق مشاهد من الصالة رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي أثناء هطول الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تأخير بعض الرحلات القادمة والمغادرة من المطار، حيث تجاوزت سرعة الرياح 60 عقدة (111 كم/س).