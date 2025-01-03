شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": التحول لإنتاج العسل العضوي ضرورة.. و5 مراحل للفرز والان نبدء بالتفاصيل

إنتاج العسل العضوي

الدمام - شريف احمد - نصح مدير الوحدة الإرشادية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس مفيد الزاهر، النحالين، بضرورة التحول إلى إنتاج العسل العضوي، ومعرفة مواسم التزهير، سواء كان ذلك في فصل الصيف أو فصل الشتاء للحصول على كميات إنتاج كبيرة من العسل ذات الجودة.وحدد طريقة فرز العسل، التي تبدأ بتوفر أدوات الكشط، وارتداء الزي الخاص، ثم يبدأ الفرز بعد الموسم، سواء كان صيفيًا أو شتويًا، والتأكد من البراويز إن كانت كاملة، مضيفًا: إن كانت مختومة تبدأ عملية الكشط، والبرواز يحمل من العسل أحيانا 1 كيلو، وأحيانًا 3,5 كيلو، ولا بدّ أن تكون العيون السداسية مغلقة عن العسل، وبعد الكشط نضع البرواز في الفرازة.وتابع: يمكن أن يكون الفراز يدويًا أو كهربائيًا - وهو الأفضل -، وأن أغلب النحالين يستخدمون الفراز الكهربائي، ويمكن أن يصل عدد البراويز إلى 24 بروازًا.وبيّن أنه بعد ذلك يُغلق البرواز، ثم تحريكه بطريقة يدوية بين 120 و180 ثانية، ثم استخراج الشوائب والقشور الموجودة، ثم ينزل العسل الصافي في المشخال والمنضاج.ونصح الزاهر جميع النحالين بمعرفة مواسم المراعي والتزهير، سواء كان صيفي أو شتوي، ففي الصيف تزهر أشجار المانجروف من شهر مايو، وإنه حال وضع الخلايا متأخرة، لن يحصل النحال على إنتاج العسل الكافي.وأشار إلى التزهير الشتوي، مثل الأزهار البرية في الشتاء، ما يعطي كميات كبيرة من إنتاج العسل، وبجودة عالية، داعيًا النحالين إلى التحول للعضوية في إنتاج العسل، وأن ذلك له عدة خطوات، منها ألا يكون موقع مرعى النحل مرشوشًا بالمواد، أو لا تكون مزرعة متحولة إلى عضوية من قبل، أما إن كان في منطقة برية تكون هذه مكان عضوي مباشرة.