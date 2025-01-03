شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 3 محاولات لتهريب 220 ألف حبة محظورة إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أحبطت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منافذ جسر الملك فهد والحديثة وميناء ضباء، 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة، عثُر عليها مخبأة في مركبات قَدِمت إلى المملكة وحقيبة ملابس لأحد المسافرين.



الإبلاغ عن المخدرات

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة تهريب 120,370 حبة كبتاجون بالإضافة إلى 45,975 حبة محظورة، عُثر عليها مُخبأة بداخل تجاويف الأبواب الأربعة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.وفي المحاولة الثانية تمكن جمرك منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 21,011 حبة كبتاجون، عثُر عليها مخبأة بداخل حقيبة ملابس لأحد المسافرين القادمين إلىالمملكة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثالثة تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 34,084 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل تجويف كرسي السائق لإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر الميناء.وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (zatca.gov.sa1910@) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.