شكرا لقرائتكم خبر عن "أجياد للطوارىء".. تدخل ينقذ حياة 90 مريضًا خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة أكثر من 90 حالة مرضية خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك عبر استجابات طبية عاجلة وتدخلات نوعية.

خدمات متكاملة لمختلف الجنسيات

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحالات تم التعامل معها بسرعة واحترافية، حيث قدمت الفرق الطبية الرعاية اللازمة التي شملت جراحات في القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الكلى والصدرية.

وشملت الجنسيات المستفيدة من هذه الخدمات الطبية دولًا متنوعة مثل أمريكا، بريطانيا، الصين، إندونيسيا، وماليزيا، إلى جانب عدد من الدول العربية، مما يعكس التكامل والجاهزية العالية لتقديم الخدمات لمختلف المرضى.



توفير مستويات رعاية عالية

وأكد التجمع الصحي أنه جرى تحويل الحالات إلى المستشفيات التابعة للتجمع لاستكمال العناية التخصصية المطلوبة، في إطار الحرص على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي يلتزم بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة بين المستشفيات التابعة له، لضمان سلامة المرضى وتسهيل الحصول على الخدمات بجودة وكفاءة لجميع المستفيدين.