الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالبنوك المصرية

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 22 يناير 2025 11:10 ص

ننشر سعر الجنيه الاسترليني خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22--1-2025، مسجلا فى البنك المركزى على 61.42 جنيه للشراء، و61.61 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.54 جنيه للشراء، 62.15 جنيه للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.42 جنيه للشراء.

61.61 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.54 جنيه  للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

61.54  جنيه  للشراء.

62.15  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

61.89 جنيه  للشراء.

62.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.92  جنيه للشراء.

62.20 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.88 جنيه للشراء.

62.21 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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