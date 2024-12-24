الجوازات تواصل استقبال المعتمرين

تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1446، عبر صالات العمرة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لدعم المواقع المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن بالكوادر البشرية المؤهلة بلغات مختلفة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.



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