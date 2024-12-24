حملة ثانية لترشيد استهلاك المياه

وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من البرامج التوعوية للحد من هدر المياه، حيث تسلط الضوء على أثر السلوكيات اليومية في استخدام المياه وأهمية تقديرها والحفاظ عليها، كما تهدف إلى تعزيز شعور المسؤولية والقدوة لدى الأفراد لتجنب تبعات الهدر المائي وتبني السلوكيات المُثلى.
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