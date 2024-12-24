حملة ثانية لترشيد استهلاك المياه

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» الحملة التوعوية الثانية لمنسوبي الجهات الحكومية خلال هذا العام تحت شعار «أثرك يدوم»، لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتشجيع سلوكيات الاستخدام الأمثل للإسهام في استدامة الموارد المائية، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ القيم التي تعزز الحفاظ على المياه، وتبرز دور الفرد كنموذج يُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع.

وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من البرامج التوعوية للحد من هدر المياه، حيث تسلط الضوء على أثر السلوكيات اليومية في استخدام المياه وأهمية تقديرها والحفاظ عليها، كما تهدف إلى تعزيز شعور المسؤولية والقدوة لدى الأفراد لتجنب تبعات الهدر المائي وتبني السلوكيات المُثلى.