شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ معتمرة بريطانية بمستشفى أجياد الطوارئ بعد تدخل طبي ناجح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي في مستشفى أجياد الطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمرة بريطانية تبلغ من العمر 75 عامًا، بعد وصولها إلى الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في الصدر.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، تبين وجود عدم انتظام خطير في ضربات القلب. وعلى الفور، تم إدخال المريضة إلى قسم العناية المركزة، حيث تلقت العلاجات الطبية المناسبة، مما أسهم في استقرار حالتها نسبيًا.



رعاية متخصصة



أضاف التجمع أنه تم تحويل المريضة بعد استقرار حالتها إلى مستشفى الملك فيصل لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية.



الجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، ويقدم خدمات طبية وعلاجية متميزة على مدار الساعة، لخدمة الزوار والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل مستوى من الرعاية.