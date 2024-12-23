المناطق الجبلية بلا طرق ترابية

25 % الجنوب
كشف تقرير النقل البري للعام الماضي، أطوال الطرق الترابية القائمة والجديدة، وفاقت طرق منطقة مكة المكرمة الترابية القائمة، طرق 5 مناطق ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، وجازان، والباحة، والشرقية بـ19.34%، وسجلت طرق مناطق الجنوب مجتمعة 25% من إجمالي الطرق الترابية القائمة، والتي بلغت 12.510 كم، حيث تصدرت طرق منطقة عسير الترابية القائمة طرق مناطق الجنوب بـ72%، وحلت طرق جازان الترابية القائمة ثانيا بـ16%، وطرق الباحة الترابية القائمة ثالثا بـ7%، وطرق نجران الترابية القائمة رابعا بـ6%.
مكة تتصدر
تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الطرق الترابية القائمة، حيث بلغت 9348 كم بـ19.34%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 8982 كم بـ19%، وجاءت المدينة المنورة ثالثا بإجمالي 6663 كم بـ14%، وحائل رابعا بإجمالي 6192 كم بـ13%، ومنطقة الرياض خامسا، بإجمالي 4270 كم بـ9%، في حين حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة طرق ترابية ممهدة قائمة، حيث بلغت 410 كم بـ1%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 757 كم بـ1.56%، والباحة ثالثا بإجمالي 811 كم بـ2%، وجازان رابعا بإجمالي 1960 كم بـ4%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 2324 كم بـ5%
طرق جديدة
بلغ إجمالي أطوال إنشاء طرق ترابية جديدة 389 كم، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إنشاء الوجهات الجديدة للطرق الترابية، حيث بلغت 143 كم بـ37%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 74 كم بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 65 كم بـ17%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 36 كم بـ9%، وحائل خامسا بإجمالي 31 كم بـ8%.
الأكثر في الطرق الترابية القائمة
مكة المكرمة: 19.34%
عسير: 19%
المدينة المنورة: 14%
حائل: 13%
الرياض: 9%
الأكثر في إنشاء طرق ترابية جديدة
الرياض: 37%
مكة المكرمة: 19%
القصيم: 17%
المدينة المنورة: 9%
حائل: 8%
أطوال طرق الجنوب الترابية
عسير: 72%
جازان: 16%
الباحة: 7%
نجران: 6%
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