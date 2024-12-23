المناطق الجبلية بلا طرق ترابية

سجلت أطوال الطرق الترابية الممهدة القائمة والجديدة خلال العام الماضي 48.711 كم، حيث بلغ إجمالي أطوال القائمة 48.322 كم بـ99%، مقابل 389 كم أطوال الطرق الترابية الجديدة بـ1%، في وقت حصدت 4 مناطق "صفر"، إنشاء طرق ترابية جديدة ممثلة في: الجوف، والشرقية، وجازان، ونجران.

25 % الجنوب

كشف تقرير النقل البري للعام الماضي، أطوال الطرق الترابية القائمة والجديدة، وفاقت طرق منطقة مكة المكرمة الترابية القائمة، طرق 5 مناطق ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، وجازان، والباحة، والشرقية بـ19.34%، وسجلت طرق مناطق الجنوب مجتمعة 25% من إجمالي الطرق الترابية القائمة، والتي بلغت 12.510 كم، حيث تصدرت طرق منطقة عسير الترابية القائمة طرق مناطق الجنوب بـ72%، وحلت طرق جازان الترابية القائمة ثانيا بـ16%، وطرق الباحة الترابية القائمة ثالثا بـ7%، وطرق نجران الترابية القائمة رابعا بـ6%.

مكة تتصدر

تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الطرق الترابية القائمة، حيث بلغت 9348 كم بـ19.34%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 8982 كم بـ19%، وجاءت المدينة المنورة ثالثا بإجمالي 6663 كم بـ14%، وحائل رابعا بإجمالي 6192 كم بـ13%، ومنطقة الرياض خامسا، بإجمالي 4270 كم بـ9%، في حين حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة طرق ترابية ممهدة قائمة، حيث بلغت 410 كم بـ1%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 757 كم بـ1.56%، والباحة ثالثا بإجمالي 811 كم بـ2%، وجازان رابعا بإجمالي 1960 كم بـ4%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 2324 كم بـ5%

طرق جديدة

بلغ إجمالي أطوال إنشاء طرق ترابية جديدة 389 كم، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إنشاء الوجهات الجديدة للطرق الترابية، حيث بلغت 143 كم بـ37%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 74 كم بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 65 كم بـ17%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 36 كم بـ9%، وحائل خامسا بإجمالي 31 كم بـ8%.

الأكثر في الطرق الترابية القائمة

مكة المكرمة: 19.34%

عسير: 19%

المدينة المنورة: 14%

حائل: 13%

الرياض: 9%

الأكثر في إنشاء طرق ترابية جديدة

الرياض: 37%

مكة المكرمة: 19%

القصيم: 17%

المدينة المنورة: 9%

حائل: 8%

أطوال طرق الجنوب الترابية

عسير: 72%

جازان: 16%

الباحة: 7%

نجران: 6%