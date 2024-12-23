قُتل شخصان على الأقل وفقد 12 آخرون بعد انهيار جسر في شمال البرازيل، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.
وكانت أربع شاحنات وسيارتان ودراجتان ناريتان على جزء الجسر الذي انهار بعد ظهر الأحد بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال) البرازيليتين، بحسب السلطات.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "شاحنتين كانتا تنقلان حمض الكبريت ما يعقد عملية البحث عن مفقودين بسبب احتمال تلوث المياه".
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان على الأقل و12 مفقودا بعد انهيار جسر في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.