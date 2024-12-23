قتيلان على الأقل و12 مفقودا بعد انهيار جسر في البرازيل

قُتل شخصان على الأقل وفقد 12 آخرون بعد انهيار جسر في شمال البرازيل، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

وكانت أربع شاحنات وسيارتان ودراجتان ناريتان على جزء الجسر الذي انهار بعد ظهر الأحد بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال) البرازيليتين، بحسب السلطات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "شاحنتين كانتا تنقلان حمض الكبريت ما يعقد عملية البحث عن مفقودين بسبب احتمال تلوث المياه".