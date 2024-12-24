الامارات | جمهور «دبي للتسوق» يستمتع بـ «إكس فاكتور» في أجواء منافسات وطرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجواء ملأى بالتشويق ومفاجآت فنية جديدة تابعها الجمهور في ثالثة الحلقات المباشرة من المرحلة النهائية لبرنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، الذي يطل على الجمهور هذه المرة بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق، بمناسبة احتفاله بعامه الـ30، وتقديم تجارب استثنائية تجمع بين أروع الحفلات الموسيقية والفعاليات المبهجة.

وشهدت بداية الحلقة تقديم سفير الألحان، الفنان الإماراتي فايز السعيد، أغنيتين من أعماله الخاصة، وسط أجواء حماسية لافتة وحضور جماهيري ضجت به الساحة الخارجية لدبي فيستيفال سيتي مول، ومنافسات محتدمة بين المشاركين في البرنامج، انتهت باستبعاد مشارك واحد، ووقوف اثنين من المتأهلين الثمانية في منطقة الخطر، وذلك بناء على تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم التي تضم النجوم: اللبناني راغب علامة، والعراقية رحمة رياض، والإماراتي فايز السعيد، سبقها تقديم المشاركين «ميدلي» غنائياً مشتركاً على إيقاع أغنية «وسع وسع» للمصري أحمد سعد، وسط هتافات الجمهور الذي تسابقت أعداد كبيرة منه إلى حجز أماكنها في الصفوف الأولى، وعدم تفويت أي لحظة من لحظات البرنامج الحاسمة.

إجادة وإشادة

ووسط تصفيق الجمهور وهتافاته المتعالية، بدأ المشارك الأردني، هاشم الرقاد، منافسات الحلقة من خلال أداء موال وأغنية «أيوه» لمحمد عبده، ليستحق إشادة لجنة التحكيم وثناء فايز السعيد على تجربته الفنية المميزة، وإجادته تقديم «المجس الحجازي»، فيما نال المشارك السعودي، مجيد خالد، إعجاب لجنة التحكيم على أدائه المميز لأغنية «يا طيب القلب» لعبدالمجيد عبدالله.

في المقابل، وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي احتفت بإطلالتها على المسرح، لم تنجح المشاركة المصرية، روان الثلاثي، في تقديم أغنية ميادة الحناوي «كان يا مكان» بالشكل المتوقع لتنتظر تصويت الجمهور النهائي.

في حين اختار العراقي برهم تقديم أغنية «عيد وحب» لكاظم الساهر الذي أشاد به راغب علامة، مؤكداً جدارته بأداء أغنية «القيصر» بنجاح وتمكّن، واستخدامه إمكاناته الصوتية العالية بطريقة مغايرة ولافتة، تؤهله باقتدار لحمل لقب «المطرب» المتمكّن من أداوته الفنية.

«غناء الهوانم»

وبينما قدّم الكويتي، ناصر المشاري، أغنية «تجيني» للفنان عايض، حاصداً إجماع لجنة التحكيم لاختياره الطبقة الصوتية المناسبة لإمكاناته الفنية، لم يفلح السوري، عبدالرحيم الحلبي، في إقناع راغب علامة بأغنية كوكب الشرق «أنت عمري» بسبب «تحذلقه» للأسف هذه المرة في اللعب «بالعُرب» الموسيقية دون داعٍ، ولفت فايز السعيد إلى عدم إجادة الحلبي لمقطع البداية.

أما المصرية، حبيبة سليم، فحصدت إشادات جميع أعضاء لجنة التحكيم عن أدائها الرصين لأغنية «هوا يا هوا» الذي وصفه راغب علامة بـ«غناء الهوانم».

لحظات حاسمة

ومع انتهاء أداء المشاركين في الحلقة الثامنة من «إكس فاكتور»، جاءت اللحظة الحاسمة، ووصلت عملية تصويت الجمهور إلى النهاية، لتعلن بشكل غير متوقع، وقوف كل من برهم وروان (من فريق راغب علامة) في دائرة الخطر، ما حسمته قرارات لجنة التحكيم في آخر لحظة لفائدة المشارك العراقي الذي حافظ على مكانه، مقابل استبعاد المشاركة المصرية من منافسات الحلقات المقبلة.

ميزان الذهب

في معرض حديثه عن منافسات الحلقة الثامنة، حرص راغب علامة على توجيه تحية خاصة إلى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، عضو لجنة تحكيم الموسم السابق لـ«إكس فاكتور»، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وأكد أن المشاركين السبعة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة الحاسمة في الموسم الحالي للبرنامج، نجوم بالدرجة الأولى بفارق بسيط شبّهه بـ«ميزان الذهب» على حد تعبيره، بينما أكدت رحمة رياض أن البقاء سيكون للأقوى والمثابر وكل من يتقن استثمار نصائح لجنة التحكيم خلال تجارب العروض المباشرة التي ستستمر من مسرح دبي فيستيفال مول سيتي حتى 12 يناير المقبل، وهو موعد اختتام مهرجان دبي للتسوق أيضاً.

من جهته، وصف فايز السعيد هذه المرحلة بالصعبة، مشدداً على حاجة المشاركين إلى مزيد من التركيز للانطلاق بثبات نحو النجومية والتميز في تقديم أفضل إمكاناتهم للجمهور.

رصد من «النافذة»

أضاءت التقارير الخاصة، التي قدمتها الحلقة الثامنة من «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، على عدد من صور المشاركين السبعة، وما تحمله من ذكريات وتأريخ لمراحل فارقة في مشوارهم الإنساني والفني.

في الوقت الذي حرص فيه الإعلامي الإماراتي عمار آل رحمة، من نافذة فقرته الجديدة «غرفة إكس فاكتور»، على رصد كواليس المنافسات وردود أفعال المشاركين والحماسة وحتى مشاعر الخوف والرهبة التي غلبت على تفاصيل المنافسات المباشرة، على مسرح «دبي للتسوق» في دبي فيستيفال سيتي مول.

راغب علامة:

. المشاركون الذين وصلوا إلى هذه المرحلة الحاسمة في البرنامج نجوم.

رحمة رياض:

. البقاء سيكون للأقوى والمثابر وكل من يتقن استثمار نصائح لجنة التحكيم.

فايز السعيد:

. على المشاركين المزيد من التركيز للانطلاق بثبات نحو النجومية والتميز.