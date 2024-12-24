الامارات | 105 ملايين رحلة لمركبات الأجرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نمواً متصاعداً العام الجاري، بالوصول إلى إجمالي 13 ألفاً و800 مركبة، بزيادة قدرها 800 مركبة على العام الماضي، ومثّلت المركبات الخضراء ما نسبته 90% من إجمالي مركبات الأجرة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، إن قطاع مركبات الأجرة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وصولاً إلى تحقيق أرقام قياسية لهذا العام.

وتوقع وصول عدد الرحلات إلى 105 ملايين رحلة بنهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف شاكري لـ«الإمارات اليوم» أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة هذا العام بلغ نحو 182 مليون راكب حتى بداية ديسمبر، ومن المتوقع وصول عدد المستخدمين إلى 200 مليون شخص بنهاية العام الجاري، وهو رقم قياسي على مستوى إمارة دبي، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون حالياً مع شركة «هلا» لحجز المركبات عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، تسهيلاً على المتعاملين.

وأوضح أن قطاع مركبات الأجرة سجّل نمواً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعة، وخدمة «هلا تاكسي»، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات هذا العام، فقد بلغ متوسط وقت الوصول لمركبات الأجرة إلى 3.5 دقائق للمركبة، حيث يوجد أكثر من 70% من الرحلات التي يقل زمن الوصول فيها عن 3.5 دقيقة، فيما بلغت نسبة الحجوزات عبر التطبيق الإلكتروني نحو 42% من إجمالي الرحلات هذا العام.

وأكد شاكري أن الخدمة متوافرة على مدار الساعة وفي جميع أنحاء الإمارة، مشدداً على أن المركبات تغطي الطرق كافة بلا استثناء. ولفت إلى أن الهيئة قدّمت تسهيلات للمستخدمين لضمان الحصول على رحلة سلسة، أبرزها وصول المركبات في وقت أقل من 3.5 دقائق، كما أنها تعمل على حملة لتنظيف مركبات الأجرة، بما يضمن الحفاظ عليها بصورة دائمة.

وكشف شاكري أن هناك 800 مركبة أجرة تمت إضافتها لأسطول قطاع مركبات الأجرة في الإمارة هذا العام، تبلغ نسبة المركبات الخضراء منها 90%.

واعتمد مجلس المديرين في الهيئة، في وقت سابق، خطة لتحويل مركبات الأجرة في دبي (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، وذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة للتقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.

وتستهدف الخطة الخمسية (2023-2027)، تحويل مركبات قطاع الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة (كهربائية وهيدروجينية وهجينة)، خلال خمس سنوات، حيث سيجري تحويل 10% من المركبات سنوياً، لخمسة أعوام، وصولاً لتحقيق نسبة 100% في عام 2027.

وذكر أن هذه الخطة تتواءم مع خريطة الطريق المعتمدة للهيئة لوسائل التنقل الجماعي عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.

ويتم تشغيل هذه المركبات من خلال خمس شركات امتياز، شملت شركات تاكسي دبي، وكارس تاكسي، وتاكسي الوطنية، والعربية تاكسي، ومترو تاكسي.