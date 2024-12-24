شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مشاكلها.. لماذا أُغلقت تحقيقات سيارات فورد فوكس في أمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

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تحقيقات في عيوب سيارات فورد

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية، إغلاق التحقيق في عمليتي استدعاء السيارات من طراز فورد فوكس.يأتي هذا بعد تعامل شركة فورد موتور الأمريكية مع مخاوفها بطريقة مرضية.وكانت فورد استدعت في 2018 حوالي 1.5 مليون سيارة طراز فوكس صالون إنتاج الفترة من 2012 إلى 2018، بسبب احتمال فقدان الطاقة في أثناء السير.كانت المشكلة تتعلق بخلل في صمام تطهير الخزان وبرنامج الكمبيوتر، الذي لم يكن يستطيع اكتشاف أن الخزان عالقًا بشكل كاف.وفي حال بقاء الصمام عالقًا ومفتوحًا، فقد يتراكم فراغ زائد في نظام إدارة الوقود ويشوه قراءة حالة خزان الوقود.وبسبب هذا الخلل، وقعت 5 حوادث أسفرت عن إصابة شخصين دون أي وفيات.وأصلحت فورد برنامج الكمبيوتر في السيارات التي استدعتها وحدثت البرنامج مرة أخرى في استدعاء منفصل عام 2019، لكن في عام 2023 فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقًا بشأن عمليتي الاستدعاء السابقتين.وفُتح التحقيق حينها بعد تلقيها 98 شكوى من العملاء بدعوى استمرار فقدان سيارات فورد فوكس الصالون للطاقة.وفي الخريف الماضي، بدأت فورد برنامجًا لإرضاء العملاء من خلال استبدال الصمام في السيارات المتضررة.وقالت فورد إن الصمام قد لا يعمل بالصورة الصحيحة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تذبذب أو توقف السيارة في أثناء السير بالسرعات المنخفضة.وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إن أحدث برامج فورد عالج مخاوفها، وبالتالي قررت غلق التحقيق في عمليتي الاستدعاء السابقتين.وقبل أيام كانت كشفت الحكومة الأمريكية عن بدء تحقيقين جديدين في عمليات استدعاء سيارات فورد التي يشتبه في أنها لم تتم أو لم تشمل أعداد كافية من السيارات المشكوك في وجود عيوب بها.وشملت التحقيقات الأكبر حوالي 457 ألف سيارة من طراز فورد برونكو سبورت إس.يو.في، والشاحنة الصغيرة مافريك.وسبق أن أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية فرض غرامة كبيرة على شركة صناعة السيارات فورد موتور، بدعوى البطء في تنفيذ عملية استدعاء سيارات معيبة.