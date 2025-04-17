الحكومة الكولومبية تعلن حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء

أعلنت الحكومة الكولومبية حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بسبب زيادة حالات الإصابة بالحمى الصفراء. واوضح وزير الصحة جييرمو ألفونسو خاراميلو إن تفشي المرض تسبب في 74 حالة إصابة مؤكدة و34 وفاة منذ بداية عام 2024. والحمى الصفراء مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغات أنواع من البعوض.

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