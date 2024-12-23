وام: وزير الخارجية الإماراتي بحث باتصال مع وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية آخر التطورات في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية". واشارت الوكالة الى أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك". وأضافت أن وزير الخارجية الإماراتي "شدّد خلال الاتصال مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر".

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