ادرعي: لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته وتهديد أمن إسرائيل

اشار المتحد باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، في حديث مع قناة "الحرة"، الى "أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل، سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال".

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