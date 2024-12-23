المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي

خصصت شركة المياه الوطنية صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تعد كدليل إرشادي تضمنت الاستفسارات الشائعة لعملائها حول توثيق عدادات خدمة المياه، وذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية والإقامة، مما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.

وقالت: "صفحتنا على موقعنا الرسمي تضمنت طرق توثيق العدادات، وشرح ماذا يعني توثيقها، ولماذا يجب توثيقها، ومن أين أوثق عدادي، إضافة إلى شرح مدرج في الأدلة التوضيحية لخدمة توثيق عداد المياه عبر قنواتها الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أن قنواتها الرسمية تستقبل طلبات العملاء لتوثيق عدادات خدمة المياه على مدار 24 ساعة يوميًا، كما يسعدها التواصل مع العملاء لمساعدتهم، أو تقديم أي خدمة لهم من خلال مراكز الاتصال الموحد (800 441 1110). ويأتي وذلك تحت شعار عدادي الذي أطلقته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة السعودية للمياه في 15 أكتوبر 2024، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن أبرزها: تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة إلى مقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها إلى المستفيد الفعلي.

وتدعو الشركة جميع فئات العملاء ملاك أم مستأجرين لتوثيق عدادات المياه في عقاراتهم، وذلك لحفظ حقوقهم، والاستفادة من جميع خدمات مقدم الخدمة.