ابرشية طرابلس المارونية وزعت برنامج احتفالات وقداديس الميلاد للمطران سويف

وزعت أبرشية طرابلس المارونية برنامج احتفالات واستقبالات التهنئة لرئيس أساقفة الابرشية المطران يوسف سويف بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة المجيدة، وجاء فيه: "عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 24 كانون الأول الساعة 12:00 ليلًا: قداس منتصف الليل - كنيسة مار مارون طرابلس - طرابلس. الأربعاء 25 كانون الأول استقبالات التهاني - قاعة الصليب، مطرانية طرابلس من الساعة 9:30 الى 12:30 ظهرا من الساعة 6:30 الى 8:30 مساءً. الخميس 26 كانون الأول عيد تهنئة العذراء رتبة تبريك الزروع وقداس - كرسي مار يعقوب، كرمسدة. الساعة 8:00 صباحًا: يوم الخميس 26 كانون الاول استقبالات التهاني - قاعة الصليب، مطرانية طرابلس من الساعة 10:30 الى 12:30 ظهرا من الساعة 4:30 الى 6:30 مساءً. السبت 28 كانون الاول استقبالات التهاني في كرسي مار يعقوب - كرمسدة من الساعة 3:30 الى 6:30 مساء الاحد 29 كانون الاول استقبالات التهاني وقداس في مركز مار منصور - دار المطرانية القبيات عكار القداس الإلهي الساعة 9:30 صباحًا: استقبالات التهاني في القبيات من الساعة 10:00 الى 12:30 ظهرا من الساعة 3.30 الى 6:30 مساءً الأحد 5 كانون الثاني قداس العيد - كنيسة سيدة الخلاص - شكا- بيرمون الدنح الساعة 12:00 ليلا".

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