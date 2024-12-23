السعودية | نايف الراجحي الاستثمارية وأكور يعلنان عن أول فندق “ترايب” و “ترايب ليفينغ” في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نايف الراجحي الاستثمارية وأكور يعلنان عن أول فندق “ترايب” و “ترايب ليفينغ” في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت مجموعة أكور، الرائدة عالميًا في مجال الضيافة، بالشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع اتفاقية لأول إطلاق للعلامة “ترايب” و “ترايب ليفينغ” في المملكة العربية السعودية داخل محيط حديقة الملك سلمان.

ويُعد هذا إنجازًا بارزًا يعكس الطموح العالمي لتوسّع علامة “ترايب”، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير مساحات حضرية ملهمة تعزز رفاهية السكان والزوار على حد سواء. يأتي هذا الخبر امتداداً لإعلان مؤسسة حديقة الملك سلمان العام الماضي عن اتفاقية تطوير أول قطعة أرض استثمارية عقارية في حديقة الملك سلمان بالشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية.

يعزز هذا الإعلان الشراكة القوية والمتنامية بين مجموعة أكور ونايف الراجحي الاستثمارية بعد التعاون الناجح بينهما في إطلاق “فيرمونت رملة للشقق الفندقية” في العام الماضي.

تتميز علامة “ترايب” بنهجها الجريء الذي يُركز على التصاميم الفريدة، وتعيد تعريف مفهوم الضيافة الحديثة من خلال توفير كل ما يحتاجه الضيوف بأسلوب أنيق وبسيط. وتوفر العلامة التجارية مساحات عصرية، وعملية، وأنيقة مصممة بذكاء،– مما يجعلها الخيار المثالي لجيل جديد من المسافرين الذين يبحثون عن الراحة بأسعار تنافسية في بيئة متصلة ومعاصرة.

يقع فندق “ترايب” ضمن محيط حديقة الملك سلمان، إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، في أول منطقة استثمارية عقارية في المشروع والتي تمتد على مساحة 290,000 متر مربع. ويُعد هذا المشروع أول تطوير متعدد الاستخدامات في حديقة الملك سلمان بالشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، ويشمل وحدات سكنية، مكاتب، مساحات تجارية، بالاضافة إلى المطاعم، ومدرسة، وفندق، ومرافق مجتمعية، ومساحات عامة. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي قريب من معالم الحديقة الرئيسية مثل المجمع الملكي للفنون ومركز الزوار، وهو محاط بالمسطحات الخضراء ويقع بين واديين، ما يجعله يندمج بشكل مثالي مع المناظر الطبيعية للحديقة. ويوفر المشروع وصولاً سهلاً إلى طريق الملك عبد العزيز، ومحطتين للمترو، ومحطة للحافلات السريعة (BRT).

فندق ترايب الرياض حديقة الملك سلمان

يتكون الفندق الجديد من 250 غرفة، بالإضافة إلى مطعمين، بالإضافة لتجربة تناول الطعام على السطح (الروف)، فضلاً عن مرافق الاجتماعات المتميزة بالمرونة وقاعة للمناسبات. سيستمتع الضيوف بمرافق أخرى مصممة لتوفير الراحة والإلهام لجميع المسافرين مثل صالة رياضية حديثة وحمام سباحة.

ترايب ليفينغ الرياض حديقة الملك سلمان

كما سيقدم ترايب ليفينغ 150 شقة أنيقة، متنوعة بين استوديوهات ووحدات سكنية مكونة من ثلاثة غرف نوم، بالإضافة إلى مساحات مشتركة مثل النادي الاجتماعي، مما يوفر مزيجًا متناغمًا بين الراحة المنزلية والخدمات الفندقية المتكاملة. وسيتمكن السكان أيضًا من الاستفادة من مرافق الطعام والترفيه الخاصة بالفندق، مما يضمن تجربة مجتمعية متكاملة.

تُبرز شراكة أكور مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية أهمية الشراكات الاستراتيجية في المنطقة. فمن خلال خبرتها الواسعة في مجال العقارات ومحفظتها المتنوعة التي تشمل العديد من القطاعات، تقدم مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية رؤية مشتركة تهدف إلى رفع معايير الضيافة في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له على الشراكة، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية: “بصفتنا مطورًا عقاريًا ومستأجراً رئيسياً للقطعة الاستثمارية الأولى داخل حديقة الملك سلمان، المتعددة الاستخدامات، نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتنمية قطاع العقارات في وطننا. يسعدنا التعاون مجدداً مع أكور، لتقديم علامات تجارية جديدة وأيقونية إلى السوق المحلي للمرة الأولى. هذه الشراكة تُعد خطوة هامة نحو الأمام في الالتزام المستمر بتقديم وجهات عالمية المستوى تلبي احتياجات الجمهور المحلي والدولي.”

وأضاف دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، للعلامات التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: “تمثل هذه الإتفاقية التزامنا تجاه السوق السعودي وتوافقنا مع رؤية السعودية 2030. إن تقديم فندق ترايب و ترايب ليفينغ إلى المملكة يعكس تركيزنا على تقديم تجارب لأسلوب حياة عصرية تلبّي الطلب المتزايد على العروض الفندقية الحديثة والمتاحة في الرياض. نحن متحمسون لمواصلة تعاوننا المثمر مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية لتحقيق هذا المشروع الرائد.”

تواصل مدينة الرياض عاصمة المملكة تطورها لتصبح وجهة عالمية للأعمال والترفيه حيث شهدت تحولًا كبيرًا، مدفوعًا بمبادرات رؤية السعودية 2030، وزيادة الفعاليات الكبيرة، مما ساهم في ارتفاع الطلب على أماكن الإقامة عالية الجودة. تلعب أكور دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث تدير مع أكثر من 1,683 مفتاحاً تشغيليًا في الرياض و2,740 مفتاحاً إضافياً قيد التطوير.

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